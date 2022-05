Skurriler Vorfall in Jüchen : Feuerwehr muss wegen eines herrenlosen Einkaufswagens ausrücken

Skurriler Vorfall in Jüchen

Jüchen Unbekannte hatten den Wagen im Asphalt eines Radwegs verschraubt – so fest, dass er sich kein Stück mehr bewegen ließ. Als die Polizei nicht mehr weiter wusste, rückte die Feuerwehr an. Die Herkunft des Wagens gibt Rätsel auf.

Erfahrene Feuerwehrleute, die glaubten, sie hätten schon alles gesehen, wurden am Samstagabend auf einem Radweg bei Waat eines Besseren belehrt. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels, der nicht schlecht staunte, weshalb die Polizei ein Amtshilfe-Ersuchen bei der Feuerwehr gestartet hatte: wegen eines herrenlosen Einkaufswagens.

Dieser hatte es allerdings in sich: Spaßvögel hatten das drahtige Wägelchen an seinen „Füßen“ im Asphalt verschraubt. Und zwar so fest, dass sich der Einkaufswagen kein Stück mehr bewegen ließ. Um die Gefahr auf dem Radweg zwischen Waat und Giesenkirchen zu bannen, hatte die Polizei den Wagen bereits mit rot-weißem Flatterband abgesperrt – technisch aber waren die Möglichkeiten der Beamten begrenzt.