Selbstbedienungshäuschen in Hemmerden Ein „Glashaus“ für handgemachte Geschenke

Aus Holz, Gips oder Wachs – das Sortiment im „Glashaus“ bietet eine Vielfalt an Geschenken: „Das Angebot reicht von kleinen Mitbringseln, über Gips-Figuren und -Formen bis hin zu handgemachten Karten und Geschenken für jeden Anlass. „Bei mir ist kein Geschenk wie das andere“, sagt Jennifer Raudies, die ihre Werke alle alleine in ihrem Bastelkeller herstellt – und das oft ohne Vorlage: „Ich lasse meiner Fantasie freien Lauf und bastle das, was mir gerade in den Sinn kommt“, erklärt die Hemmerdenerin. So wird das Häuschen auch jede Feiertagssaison neu mit für die Anlässe passenden Werken ausgestattet. Doch nicht nur frei, auch auf Anfrage fertigt die leidenschaftliche Bastlerin personalisierte Geschenke an. Ist eine bestimmte Vorlage, Form oder Farbe gewünscht, wird diese nach Möglichkeit umgesetzt. „Das kriegt man woanders nicht“, sagt Raudies. Die liebevoll handgemachten Stücke im Selbstbedienungshäuschen kosten zwischen einem und 20 Euro. „Meine Kleinigkeiten soll sich jeder leisten können“, sagt die Bastlerin.