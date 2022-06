Schützenfest in Jüchen : Heinz und Sandra Nützel regieren jetzt in Jüchen

Heinz und Sandra Nützel regieren jetzt in Jüchen

Schützenfest in Jüchen

Jüchen Zum Abschluss des Jüchener Schützenfest wurden Heinz und Sandra Nützel zum neuen Königspaar gekrönt. Viel Lob gab es beim Krönungsball für das scheidende Königspaar Hans Reiner und Helga Jagdfeld.

In Jüchen ist die Schützenwelt nach den Pandemie-bedingten Einschränkungen wieder in Ordnung, das merkte man auch bei der Krönung am Montagabend: Thomas Lindgens, Präsident des Bürgerschützen- und Heimatvereins, freute sich, dass – wie vor Corona – hochrangige Vertreter wie Präsidenten, Brudermeister oder gekrönte Häupter aus Hochneukirch, Garzweiler und Otzenrath gekommen waren. Die Partyband Soundconvoy spielte, als hätte es Corona nie gegeben.