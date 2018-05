Jüchen: Heimatministerium soll Hackhausen fördern

Jüchen Ohne Beteiligung der EU könnte das Antragsverfahren einfacher sein. 12,25 Millionen Euro gibt es 2018 landesweit.

Die Neugestaltung des Alten Friedhofs zu einem Park in Hochneukirch, der am Donnerstag offiziell eröffnet wurde, ist noch aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum 2014 bis 2020" unter Regie des NRW-Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz unterstützt worden. An solche Dorferneuerungsprojekte waren die EU, der Bund und das Land NRW finanziell beteiligt. Da nach der Landtagswahl zum Stichtag 1. Januar 2018 die Ressorts neu geordnet worden sind, ist nun das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zuständig, wenn Jüchen den Förderantrag für die noch ausstehende Umgestaltung des Dorfplatzes in Hackhausen stellen wird: Darüber hat Christine Markert vom Dezernat 33 für ländliche Entwicklung und Bodenordnung bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Gemeinde Jüchen bereits informiert.