Jüchen: Heilung nach Hirninfarkt ist möglich

Jüchen Ein schon von allen aufgegebener Patient mit Locked-in-Syndrom konnte sich nicht bewegen und nicht sprechen. In der Intensivpflege Peltzer wurde er vollständig geheilt. Nun bietet er Fortbildungen an für Pflegende und Angehörige.

Wie lebendig begraben muss sich der heute 48-jährige Frank Becwarsch von einem Tag auf den anderen gefühlt haben. Mitten im Leben stand der Personaldienstleister, als ihn vor vier Jahren ein Hirninfarkt derart "außer Gefecht setzte", dass er sich nicht mehr bewegen und nicht mehr sprechen konnte. Mit dem Notarzt in die Akutklinik eingeliefert, erinnert er heute seine Zeit auf der Intensivstation kaum noch: "Vieles ist im Nebel," sagt er. Erst nach und nach setzt die Erinnerung aus seiner Zeit in der Reha ein, aus der er aber ebenso wie aus dem Krankenhaus sozusagen als "hoffnungsloser Fall" entlassen worden war.

Doch dann kam die Intensivpflege Peltzer, die auch in Jüchen-Wallrath eine Wohngemeinschaft für Schwerstkranke betreut, ins Spiel. Regelrecht zum Lebensretter für Frank Becwarsch wurde Guido Faßbender, der eine umfangreiche intensivmedizinische Pflegeausbildung absolviert hatte, bevor er Geschäftsführer bei Peltzer wurde. Er gab sich mit der Entlassungs-Diagnose, dass bei diesem Patienten quasi nichts mehr zu machen sei, nicht zufrieden. Stattdessen beobachtete er den 44-Jährigen: "Das tun wir bei allen unseren Bewohnern, wir geben uns nie mit einer vorgegebenen Diagnose zufrieden", betont Faßbender, der bei Becwarsch sofort bemerkte, dass ihm der Mann mit den Augen folgte, wenn er an sein Bett trat. Faßbender erinnert sich gut an die erste Kontaktaufnahme, als er sagte: "Wenn Sie mich verstehen können, dann schließen Sie ein Auge." Das geschah. Und damit stand für den Pfleger fest, dass Becwarsch unter einem geradezu klassischen Locked-in-Syndrom litt, das sehr wohl heilbar war, wie es sich in den kommenden Jahren harter Arbeit für den Patienten und die Therapeuten zeigen sollte.