Jüchen : Hausbesitzer müssen die Straßen von Überwuchs frei halten

Jüchen Überhängende Äste und zu breit oder zu hoch gewachsene Hecken verursachen Behinderungen und zum Teil Gefährdungen an Kreuzungen, Einmündungen, sowie Fuß- und Radwegen: Darauf macht die Gemeindeverwaltung jetzt aufmerksam. Auch Straßenlaternen und Verkehrszeichen sind oft durch privates Grün zugewachsen, was zu einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit und der Orientierung aller Verkehrsteilnehmer führt. "Besonders wichtig ist, dass Feuer- und Rettungswagen bei Einsätzen ungehindert und auf dem schnellsten Wege zum Einsatzort gelangen können. Daher bittet insbesondere die Feuerwehr Grundbesitzer und Pächter darum, Straßen und Wege von Überwuchs freizuhalten", betont Gemeindesprecher Norbert Wolf. Außerdem sollte der Rückschnitt an Wirtschaftswegen, Fußwegen und Gassen erfolgen. Hiesige Landwirte beklagten häufig, dass die Hecken nicht bis auf die Grundstücksgrenzen zurückgeschnitten werden und sie deshalb mit ihren ohnehin sehr breiten Landwirtschaftsfahrzeugen auf Felder ausweichen müssten, berichtet Wolf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hecken, Bäume und Sträucher sollten bis auf die Grundstücksgrenze, jedoch mindestens soweit zurückgeschnitten werden, dass keine Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Auch abgestorbene Äste aus Bäumen müssten entfernt werden, damit beim Herunterfallen niemand verletzt werden kann. "In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September ist es verboten, Hecken, Bäume und Sträucher zu roden, abzuschneiden oder zu zerstören. Form- und Pflegeschnitte sowie Maßnahmen zur Beseitigung verkehrsgefährdender Situationen bleiben von dieser Bestimmung unberührt und können das ganze Jahr durchgeführt werden", verdeutlicht der Gemeindesprecher.

Liege das Grundstück an öffentlichen Verkehrsflächen, so sei zumindest das "Lichtraumprofil" zu beachten. Anpflanzungen sollten bis zu einer Höhe von 2,50 Metern nicht über Rad- bzw. Gehwege ragen und an Straßen nicht bis zu einer Höhe von 4,50 Metern. Zu beachten sei, dass Grundstückseigentümer verkehrssicherungspflichtig seien und für Unfälle und Schäden hafteten, die durch Überwuchs der Begrünung entstehen, betont Wolf.

(NGZ)