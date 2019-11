Haushaltsplanung der Stadt Jüchen : Ausschuss empfiehlt Haushaltssatzung – stellt aber 15 Anträge

Jüchen Die Beratung über das Haushaltsjahr 2020 sorgte für Diskussionen in der Ausschusssitzung. Am 12. Dezember entscheidet der Rat über den Etat.

15 Anträge in 15 Minuten: Beim Haupt-, Finanz- und Wirschaftsförderungsausschuss im Haus Katz stellten die Fraktionen insgesamt 15 neue Anträge zum Haushalt 2020 – acht von der CDU, fünf von der SPD und zwei von der FDP. Für die fraktionsinterne Beratung über Ablehnen oder Zustimmen hatten die Politiker lediglich 15 Minuten Zeit – in einer von der CDU geforderten Pause.

Dass ein Abstimmen über so viele Anträge in so kurzer Zeit die Ratsmitglieder vor ein Problem stellen könnte, stellte Frank Bäumer von der SPD in den Raum. Zwar stimmte er den Ausführungen von Norbert Esser (CDU) zu, der erklärte, dass die vorgeschlagen Themen nicht neu und die Summen nicht übermäßig hoch seien. Dennoch sprach sich Bäumer für eine Änderung im aktuell praktizierten Verfahren aus. Lägen alle Anträge beispielsweise eine Woche vor der Sitzung vor, sei gewährleistet, dass die Fraktionen in Ruhe darüber diskutieren und sich eine einheitliche Meinung bilden können. Bürgermeister Harald Zillikens stimmte dem zu, die Politiker seien angehalten, dies im kommenden Haushaltsjahr zu „versuchen“.