Strukturwandel in Jüchen : Halbzeit beim Windpark-Bau – drei von sechs Riesen sind fertig

Jüchen Drei der sechs 238 Meter hohen Windkraftanlagen, die den Windpark Jüchen bilden, sind fertiggestellt. Im Sommer soll der Windpark mit seiner vollen Leistung am Netz sein. Aus mehreren Gründen ist das Projekt eine Besonderheit.

Ein Projekt der Superlative entsteht links und rechts der A 44n. Dort werden laut RWE die derzeit größten serienmäßigen Windkraftanlagen on shore – an Land – errichtet. 164 Meter hoch sind die Türme, auf die das Maschinenhaus mit Generator und Getriebe gesetzt wird. 73 Meter lang und 21 Tonnen schwer sind die Rotoren. Die drei bereits fertigen Anlagen müssen jetzt an das Stromnetz angeschlossen werden, zudem werden ihre Komponenten schrittweise in Betrieb genommen. Mit einer Gesamtleistung von 27 Megawatt kann im Windpark künftig mehr Strom erzeugt werden, als die 23.000 Jüchener selbst verbrauchen.