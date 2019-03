Weiterführende Schulen in Jüchen : Weiterführende Schulen im Wettstreit

Jüchen Vierzügig starten Gymnasium und Gesamtschule Jüchen in diesem Sommer ins neue Schuljahr. Beide Schulen wetteifern durch ihre Profilschärfung vor allem im Sport um die Schüler auch aus den Nachbarkommunen.

Die beiden weiterführenden Schulen in Jüchen sind beliebt, was auch der Zulauf aus den Nachbarstädten beweist. Gymnasium und Gesamtschule wetteifern allerdings auch um ihre jeweilige Profilschärfung, wobei ein sportlicher Schwerpunkt in beiden Schulen eine große Rolle spielt. Insbesondere im Basketball sind Gymnasium und Gesamtschule in einen offenen Wettstreit getreten, allzumal sie denselben Profitrainer Laszlo Lang zur Seite haben. Der anhaltende Zulauf aus den Jüchener, aber auch aus den Grundschulen der Nachbarstädte bringt es mit sich, dass Gymnasium und Gesamtschule jeweils mit vier fünften Klassen ins neue Schuljahr in diesem Sommer starten werden.