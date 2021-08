Jüchener Schulen vor dem neuen Schuljahr : Plus-Stunden sollen Defizite von Schülern beseitigen

Jede der vier Schuleingangsklassen am Jüchener Gymnasium bekommt eine eigene Einschulungsfeier. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Am Gymnasium starten in diesem Schuljahr Plus-Stunden, um im Homeschooling entstandene Lerndefizite zu beseitigen. Corona-Tests sind in Gesamtschule und Gymnasium in ausreichender Zahl vorhanden. Worauf sonst noch geachtet wird.

Zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen starten die Schulen ins neue Schuljahr, in den weiterführenden Schulen laufen seit Tagen Besprechungen und Vorbereitungen - natürlich auch für die neuen Fünftklässler. „Am Freitag sind bei uns die Einschulungen. Jede der vier Schuleingangsklassen hat eine eigene Einschulungsfeier“, erklärt Monika Thouet, Leiterin des Gymnasiums. Allgemein sagt sie zum Schulstart: „Bei uns ist alles sehr gut vorbereitet.“

Und Elmar Welter, stellvertretender Leiter der Gesamtschule, erklärt: „Wir starten unter den Bedingungen im Präsenz-Betrieb, mit denen wir vor den Ferien aufgehört haben. Es besteht Maskenpflicht in den Gebäuden, die Schüler werden weiter getestet.“ Corona-Tests sind, wie Thouet und Welter betonen, ausreichend vorhanden. Am Gymnasium werden an den beiden Testtagen die ersten Schulstunden ein wenig verschoben, „damit die Tests nicht zu Lasten des Unterrichts in den ersten Schulstunden gehen“, sagt Thouet.

Eine weitere Neuerung am Gymnasium: „Wir hatten bislang Lernzeiten, in denen Schüler bei Bedarf freiwillig Lernstoff erklärt bekamen. Das wurde oft nur sporadisch vor Klassenarbeiten wahrgenommen“, erläutert die Schulleiterin. Diese Zeiten werden nun Plus-Stunden genannt und sollen dazu dienen, Lerndefizite zu beheben, die bei einigen Schülern während Homeschooling entstanden seien. „Die Hauptfachlehrer werden bei Bedarf Schülern die Plus-Stunden dringend empfehlen“. Nach Zusage sei die Teilnahme an den einstündigen Angeboten pro Fach und Woche verbindlich. Es gebe, so Thouet, aber auch Schüler, die während Homeschooling vom selbständigen Lernen profitiert hätten.

Positiv stehen Welter und Thouet der Überlegung beim Rhein-Kreis Neuss gegenüber, Schüler ab 16 Jahren mit Shuttle-Bussen zum Impfzentrum in Neuss zu bringen. „Ich persönlich finde ein solches niederschwelliges Angebot gut. Aber es muss gut vorbereitet sein. Die Eltern müssen natürlich beteiligt werden und zustimmen“, sagt Elmar Welter. „Und es darf keine Diskriminierung von Schülern geben, die das Impfangebot nicht annehmen.“ Shuttle-Busse „würden Eltern den Weg nach Neuss ersparen. Und es gibt ein Gemeinschaftsgefühl: Wir kämpfen gemeinsam gegen Corona“, erklärt Monika Thouet. Auch sie betont die Freiwilligkeit, „bei nicht volljährigen Schülern liegt die Entscheidung bei den Eltern“.