Gymnasium Jüchen Mit kreativen Ideen für mehr Nachhaltigkeit

Was hat Keramik mit Nachhaltigkeit zu tun, sie hält doch ewig und drei Tage? Oder sie wird aussortiert, weil sie nicht mehr attraktiv ist, zum Beispiel für Polterabende. Um dem schlichten weißen Porzellan, überwiegend Teller, dieses Los zu ersparen, hatten die Kreativen sie mit bunten Farben bemalt. Oia machte sich gut als Verkäuferin. Man merkte, dass die Elfjährige voll hinter ihrem Produkt steht: Was aussieht wie eine Walnuss, entpuppte sich als Saat-Bombe. Wer so eine „Bombe“ in seinen Garten wirft, sorgt für Wildblumen, die wiederum Bienen anziehen. Bienen sorgen bekanntlich nicht nur für Honig, sondern sind auch wegen ihrer Bestäubungsleistungen sehr wichtig.