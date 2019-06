20 Jahre Gymnasium Jüchen : Gymnasium feiert mit Musik und Ehrengästen

Jüchen Das 20-Jährige des Gymnasiums mündete in einen Festakt mit Ehrengästen. Viel Musik prägte die gesamte Veranstaltungsreihe.

Bis zum Schluss der fast ganzjährigen Veranstaltungen zum 20. Geburtstag des Jüchener Gymnasiums ging und geht es musikalisch zu. Denn die renommierten Big und Concert Bands der Schule sorgten auch beim Festakt am Freitag sowie bei den beiden vorherigen Konzerten im Atrium für einen exzellenten Sound. Am heutigen Samstag werden die Bands zum Abschluss des großen Schulgeburtstages das Sommernachtskonzert des BSHV am Haus Katz gestalten.

Bevor am Freitag in den Nachmittags-und Abendstunden die breite Öffentlichkeit zum Schulfest eingeladen waren, schlug am Vormittag die Stunde der Ehrengäste, beispielsweise von der Bezirksregierung, aber auch der Ehemaligen des Gymnasiums: Allen voran war der Gründungsleiter Gerd Acker gekommen. Er erinnerte an die schweren Anfänge in nur drei „ausgeliehenen“ Klassenräumen in der Grundschule Bedburdyck mit fünf Lehrern und drei von anderen Schulen abgeordneten Kräften. Doch die Schüler seien damals so fleißig gewesen, dass sie sich sogar den Samstagsunterricht gewünscht hätten. Die heutige Schulleiterin Monika Thouet freut sich über eine seit einigen Jahren vierzügige Sexta und bei einer Gesamtschülerzahl von 800 über eine Lehrerquote von 102 Prozent. Tatsächlich gebe es immer wieder Initiativbewerbungen, und sogar etliche pensionierte Lehrer seien noch stundenweise am Jüchener Gymnasium tätig. Wo andere über Lehrermangel klagten, sei das Gymnasium mit 55 Lehrern und acht Referendaren hervorragend ausgestattet.