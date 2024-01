Live-Rundgang per Smartphone Digitale Reise nach Auschwitz am Gymnasium Jüchen

Lebendige Erinnerungskultur ist Lehrerin Stefanie Matner wichtig. „Um der Zukunft willen an die Vergangenheit erinnern“, diese Mahnung des Auschwitzüberlebenden Elie Wiesel nimmt Matner ernst. Und die Schüler, die das Gesehene noch verarbeiten müssen und in den folgenden Stunden noch vertiefen können, waren in einer ersten Reaktion sehr berührt. Beim Zuschauen hätten sich einige der rund 30 Schüler an den Händen gehalten. Das, was in Auschwitz passiert sei, dürfe sich nicht wiederholen, sagt einer der Schüler. Sie finden die aktuellen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gut. Ein anderer sagt, das KZ live zu sehen, sei etwas anderes als eine Dokumentation. Trotzdem wollen einige jetzt erst recht nach Auschwitz fahren.