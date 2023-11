Internationales Gitarrenfestival Jüchen Jüchener Guitar Night zwischen Klassik und Rock-Pop

Im Konzert bildeten Arne Harder und seine ehemalige Schülerin Sonja Jarosch das „Duo Quattordici Corde“. Neben Klassik konnten sie vor allem mit einer „Milonga“, dem fröhlich-schnellen Tanz aus Argentinien, des Komponisten und Gitarristen Jorge Cordoso begeistern. Wie kreativ Lehrer-Schüler-Verhältnisse sein können, zeigte sodann das „Duo Jucunda“: Thomas Oldenbürger ist neben vielen anderen Berufungen Fachbereichsleiter für Saiteninstrumente an der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss. Dort wurde sein Schüler im Alter von neun Jahren Daniel März, der heute sein Fach „Gitarre“ an den Musikschulen der Städte Neuss und Dormagen unterrichtet. Beide absolvierten ihr Hochschulstudium in den Klassen von Professor Hubert Käppel, der mittlerweile traditionell die Phalanx der Juroren in Jüchen führt.