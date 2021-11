Smartboards angeschafft : Jüchener Grundschulen erhalten digitale Tafeln

Jüchen Um die Digitalisierung zu voranzutreiben, wurden jetzt alle Grundschulen in der Stadt Jüchen mit digitalen Tafeln ausgestattet. Was die Smartboards können und wie sie funktionieren.

An den Grundschulen endete vergangene Woche die Kreidezeit – wortwörtlich. Denn im gesamten Stadtgebiet wurden Schulen mit neuen digitalen Tafeln ausgestattet. Insgesamt 200.000 Euro hat die Stadt für 42 Smartboards – auch digitale Whiteboards genannt – ausgegeben, um Klassenräume im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpakt Schule“ auszustatten. Eine Fachfirma montierte diese dann auf festinstallierten Pylonensystemen.

Die Smartboards funktionieren mithilfe eines Infrarot-Surface Light Waves für die Touch-Erkennung. So wird eine Oberfläche genannt, die von einer kleinen Infrarot-Lampe angestrahlt wird und auf Berührungen reagiert. Des Weiteren seien die Tafeln mit einem Apple TV kompatibel, damit die Inhalte der Lehrer-iPads auf dem Display angezeigt werden können. Ein Android-Betriebssystem erleichtert den Umgang mit den digitalen Tafeln, damit weitere Applikationen ausgeführt werden können.

Jüchens Bürgermeister Harald Zillikens ist zufrieden mit der Anschaffung der digitalen Tafeln: „Es ist wichtig, dass bereits die Kinder in den Grundschulen lernen, reflektiert und verantwortungsvoll mit den neuen Medien und technischen Möglichkeiten umzugehen.“ Auch die Schulleiterin der Jüchener Grundschule In den Weiden, Katja Ridderbusch, steht der Neuanschaffung der Smartboards positiv gegenüber: „Die digitale Schultafel ist das Medium, mit welchem digitaler Unterricht sinnvoll ergänzt wird. So kann der Unterricht fortan zeitgemäß gestaltet werden“, sagt sie.