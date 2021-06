Viel los für Jüchener Kinder in den Ferien : Großes Ferienprogramm mit Corona-Schutz

Der große Bauspielplatz in Hochneukirch, hier die Aktion 2020, ist bei Kindern ein Hit, rund 140 Jungen und Mädchen wurden angemeldet. Foto: Carsten Sommerfeld

Von Kurt Lehmkuhl Nach den Einschränkungen während der Lockdowns, in denen lange Zeit nur Online-Angebote möglich waren, gibt es jetzt in Jüchen in den Ferienwochen wieder etliche Präsenz-Aktionen mit viel Bewegung.

Nach den Monaten der Lockdowns können sich Jüchener Kinder wieder auf etliche Freizeitangebote freuen: Das Ferienspielprogramm steht, die Erwartung ist auch bei den Organisatoren groß, etwa bei Stefan Bredt vom A3 Jugendcafé und Cerise Beermann vom B@mm Jugendcafe, Rene Bamberg von der Evangelischen Kirchengemeinde Hochneukirch-Otzenrath und Andreas Bendt, der rund ums Pfarrheim St. Martin ins Gierath aktiv wird. Michael Hackling vom Kreisjugendamt des Rhein-Kreises Neuss betont für alle Veranstalter: „Alle Aktionen finden unter Beachtung der jeweils aktuellen Coronaschutzverordnung statt. Bauspielplätze, Ortsranderholungen, Ferienfahrten und Tagesaktionen sind wieder möglich, auch wenn sich die Auflagen kurzfristig ändern können.“

Mehrere Aktivitäten vor Ort bietet das B@mm Jugendcafé in Hochneukirch, etwa Tennis-Abenteuer-Camps und den beliebten Riesenbauspielplatz. „Der ist mit rund 140 Teilnehmern voll“, sagt Beermann Sie ist froh, dass sie nicht mehr nur digitale Angebote in der Jugendarbeit vorhalten muss, sondern es wieder zu Kontakten und Begegnungen kommt. Auch eine Eifelfreizeit ab 8. Juli und die B@mm-Actionweek stehen auf dem Programm. Während der Lockdowns waren die „digitalen Angebote sehr, sehr gut genutzt worden“, zieht Beermann Bilanz, sie sieht das Jugendcafé gut durch die Krise gekommen. „Es hat funktioniert, den Draht zu den Kindern und Jugendlichen zu halten.“

Darin stimmt sie mit Bredt überein. „Mit Blick auf die lange Zeit der Online-Angebote ab dem Herbst war es wichtig, wieder in die Präsenz zu kommen.“ Er hofft, nach dem Sommerferien-Angebot Schritt für Schritt wieder Normalität im A3-Jugendcafé aufbauen zu können. Überrascht ist er über die Resonanz zu den Angeboten im A3 Jugendcafé. 2020 waren Bau und Nutzung eines Escape-Rooms ruckzuck ausgebucht, in diesem Jahr mit dem Wechsel von der zweiten in die erste Ferienwoche, erfolgten die Anmeldungen zunächst schleppend. Dauerbrenner sind hingegen der Nähkurs „Verflixt und zugenäht“ in der zweiten Ferienwoche und der Technikkurs „clever und smart.“

Gewerkelt wird auch in Gierath, wo Bendt ebenfalls einen Bauspielplatz anbietet. Mit rund 40 Teilnehmern eine Nummer kleiner als das Angebot vom B@mm Jugendcafé, soll er keine Konkurrenz sein. „Im Gegenteil, wir bieten am Pfarrheim St. Martinus eine Ergänzung dort, wo es an Angeboten hapert, weil es keine offene Jugendarbeit gibt“, sagt Bendt, der im Kreisjugendamt tätig ist. „Nachdem die Offene Ganztagsgrundschule Gierath die ersten beiden Ferienwochen mit einem Programm ausfüllt, werden wir in der dritten Woche aktiv.“ Die Evangelische Kirchengemeinde Hochneukirch-Otzenrath belässt es bei Ferienfreizeiten: eine Zeltfreizeit für Kinder im Münsterland vom 10. bis 17. Juli und eine Jugendfreizeit in Bayern vom 2. bis 12. August.