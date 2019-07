Feuerwehr Jüchen : Nach Brand wird Zug mit 200 Fahrgästen evakuiert

Jüchen Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr Jüchen am Mittwoch zum Bahnhof in Hochneukirch ausrücken. Der zur Hauptverkehrszeit mit 200 Berufspendlern voll besetzte Zug musste evakuiert 22werden. Es wurde niemand verletzt.

Zu einem Großeinsatz mit 60 Kräften und elf Fahrzeugen musste die Feuerwehr Jüchen zum Bahnhof in Hochneukirch ausrücken. Ein Brand in einem Triebwagen eines Regionalzuges, der aus Grevenbroich in Richtung Mönchengladbach unterwegs war, hatte den Lokführer gezwungen, anzuhalten. Der zur Hauptverkehrszeit mit 200 Berufspendlern voll besetzte Zug musste evakuiert werden. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf hatten sich laut Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels alle Fahrgäste schon auf den Bahnsteig und auf den Bahnhofsplatz begeben: „Es wurde niemand verletzt, und der Zugführer hat sich wirklich vorbildlich verhalten“, lobte Abels.