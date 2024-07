Aus der Stadtbücherei in Grevenbroich Lesetipps für den Sommer

Sowohl in der englischen, als auch in der deutschen Fassung ist die Romanze „Icebreaker“ von Hannah Grace eine passende Sommerromanze im „Erst Feind, dann verliebt“-Stil: Eine junge Eiskunstläuferin kommt an die Uni. Als dort eine der beiden Eisränge geschlossen wird, müssen sich Eishockey-Spieler und Eiskunstläufer plötzlich eine Fläche teilen. Doch in einen Hockeyspieler würde sie sich niemals verlieben, oder? „Das Buch ist voller Erotik, was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass es bei uns mit am beliebtesten ist“, sagt Hörter.