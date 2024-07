Strandbar in Grevenbroich Nasser Start für den Evita-Beach – Saison kann endlich beginnen

An dem Angebot des Evita-Beach hat sich dieses Jahr nicht viel geändert: Es wird nach wie vor eine bunte Palette an Getränken angeboten – auch die beliebten Trendgetränke Wildberry- und Peach-Lillet sowie die im vergangenen Jahr eingeführten Frappés sind am Strand erhältlich. Ein besonders gefragtes Getränk gibt es Gössing zufolge nicht – der Geschmack der Kunden sei sehr individuell. Was aber auffiel: Die Nachfrage an „Corona-Bier“ ist deutlich zurückgegangen. „Meine Theorie: Niemand will den Namen Corona mehr aussprechen“, so die Inhaberin. Für den kleinen Hunger steht auch in diesem Jahr der Imbisswagen mit Pizza und Flammkuchen bereit.