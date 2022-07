Unterstützung für geflüchtete Menschen : Aktion für Kinder aus der Ukraine auf Minigolf-Anlage

Simone Pickel lässt die angemeldeten Kinder aus der Ukraine und ihre Begleitung kostenfrei auf ihrer Anlage spielen. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich In einer Gemeinschaftsaktion sollen Kinder aus der Ukraine, die in der BBZ-Turnhalle leben, am Samstag, 9. Juli, einen unbeschwerten Nachmittag erleben. Schüler am Erasmus-Gymnasium sammelten Geld, Simone Pickel sponsert die Minigolf-Gebühren auf ihrer Anlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Für Kinder aus der Ukraine und ihre Eltern, die in der Flüchtlingsunterkunft am Berufsbildungszentrum leben, organisieren Grevenbroicher einen schönen Nachmittag auf der Minigolf-Anlage in Gustorf. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion mit vielen Beteiligten. „Schüler des Erasmus-Gymnasiums hatten 700 Euro gesammelt. Danach wurde ich angesprochen mit der Bitte: ,Mach etwas draus für Kinder aus der Ukraine‘“, erzählt Wolfgang Norf, der in dieser Funktion als Privatmann agiert. Norf ist Geschäftsführer der Grevenbroicher Tafel, setzt sich für andere Menschen ein. Initiiert hatte die Aktion am Gymnasium Lehrerin Kerstin Wichelhaus mit Unterstützung von Aamir Mohammed, Karl Pfeiffer und Mitgliedern der Schülervertretung.

„Von dem Geld haben wir zunächst Malbücher und Süßigkeiten in die Unterkunft in der BBZ-Turnhalle gebracht, doch 400 Euro waren übrig. Damit soll am Samstag, 9. Juli, den Kindern ein unbeschwerter Nachmittag beschert werden“, kündigt Norf an. Mit im Boot ist Simone Pickel, die die Minigolfanlage am Torfstecherweg betreibt. Sie habe sofort zugesagt. „Ich finde es gut, Flüchtlingskinder und überhaupt die Jugend zu fördern. Die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine sollen mal wieder eine normale Welt erleben.“

Die 39-Jährige sponsert für die Gruppe die Minigolf-Gebühren. „Der oder die Erstplatzierte erhält zudem einen kleinen Pokal.“ Vom Geld der Erasmus-Schüler gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat, Kaffee und Kuchen. „20 bis 25 Menschen aus der Unterkunft haben sich angemeldet, darunter sind circa ein dutzend Kinder“, sagt Norf. Die können auf der Anlage auch Tischtennis spielen.

(cso-)