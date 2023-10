Kunst in Grevenbroich Gute Gedanken in Bündel gewickelt

Die frühere Wevelinghovener Galeristin Anneliese vom Scheidt führte in die Ausstellung ein. Sie sieht in den Exponaten „einen Kontrapunkt zur ansonsten hektischen Welt“. Gleichzeitig verströmten sie Lebensfreude und Lebenskraft. Die Vernissage am Sonntagvormittag war extrem gut besucht. Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack fing die derzeitige weltpolitische Lage mit einem Song von Sting ein: „How fragile wie are“, sang er in der ehemaligen Synagoge in einer Zeit, in der Israel so unter Druck steht wie kaum je zuvor.