Benefiz-Konzert zugunsten des Jugendtreffs GoT Bundeswehr-Musikkorps fasziniert Zuhörer in der Elsener Pfarrkirche

Nämlich ein Adventskonzert mit Format für einen besinnlichen Abend auszurichten und den Erlös für die Jugendarbeit in der Grevenbroicher Südstadt zu bestimmen. Die GoT, „Ganz offene Tür“ in der Südstadt, war der erfreute Adressat für das eingenommene Eintrittsgeld. Torsten Dunkern, Präsident des Lions Clubs, übernahm die Begrüßung und stimmte auf „ein ausgewogenes Programm“ des in voller Stärke angetretenen renommierten Musikkorps an, das im Wesentlichen aus Holz- und Blechbläsern bestand.