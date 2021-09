Auf dem evangelischen Friedhof : Grab in Hochneukirch verwüstet

Grab in Hochneukirch verwüstet

Hochneukirch Unter anderem wurden zwei Holzkreuze von einem Grab auf dem evangelischen Friedhof gerissen und waren verschwunden. Nun gibt es eine Überraschung.

Fassungslos war Thomas Bovermann. „Es ist, als wäre mein Mann ein zweites Mal gestorben“, sagte der 50-Jährige. Das Grab seines Ehemannes und dessen Eltern auf dem evangelischen Friedhof an der Rheydter Straße war, wie der Hochneukircher berichtete, von Unbekannten verwüstet worden. „Beide Kreuze aus massivem Holz wurden am Grab aus der Erde gerissen und sind verschwunden. Sie waren tief verankert, da war einiges an Kraft nötig“, schilderte Bovermann. „Und die Grablichter lagen verteilt umher, sie sind wohl durch die Gegend getreten worden“, sagte er.