Jeder in Jüchen kann mitmachen : Trödel in fünf Dörfern gleichzeitig

Jüchen Der Förder- und Freundeskreis St. Martinus Bedburdyck ruft Bürger aus den Orten Bedburdyck, Stessen, Aldenhoven, Rath und Wallrath dazu auf, am 11. September mitzumachen.

An dem Sonntag findet von 10 bis 17 Uhr der zweite Dorftrödel der Pfarrei statt. Eingeladen sind alle, jeder kann mitmachen. Das Besondere: Der Trödel findet dezentral statt. Es gibt keinen festen Veranstaltungsort. Das bedeutet: Wer mitmachen will, kann etwa in der eigenen Garageneinfahrt einen Verkaufsstand aufbauen. „Im Mai hat es schon einmal so einen Dorftrödel gegeben, an dem sich 80 Familien beteiligt haben“, sagt Mit-Organisatorin Sigrid Havertz. „Für viele Teilnehmer ist ein Trödel zu Hause leichter zu organisieren.“