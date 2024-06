Gieath und Gubberath haben ausgemistet Menschengroßer Haribo-Bär bei Garagentrödel zu ergattern

Befreundete Familien schlagen ihre Stände nebeneinander auf, zahlen aber zweimal Anmeldegebühr, weil sie hinter der Sache stehen und wissen, dass der Überschuss einer sinnvollen Sache zugutekommt. Was das genau sein wird, will sich das Trödel-Team noch überlegen. Flyer haben die fleißigen Helfer und Weinacht auch in den umliegenden Orten verteilt und so mit 101 Anmeldungen die Zahlen des Vorjahres getoppt. Am Sonntag, 9. Juni, geht es um 10 Uhr los. Die Händler bieten bis 16 Uhr ihre Waren zum Verkauf an.