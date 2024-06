GGStones Bunte Steine sammelt Spende für das Lukaskrankenhaus Bunte Steine bringen 600 Euro für guten Zweck ein

Den Betrag für die Spende konnte Marion Teppler, Initiatorin der Gruppe „GGStones – Bunte Steine“, zwischen März und Mai dieses Jahres generieren. Bei einer sogenannten Körbchen-Aktion, die in verschiedenen Einkaufsläden in Jüchen-Gierath ausgerichtet wurde, konnten sich Kunden gegen eine Spende einen der schön bemalten Steine „ersteigern“. Mit dieser Aktion schafften es Teppler und ihre Facebook-Gruppe rund 600 Euro zusammenzutragen, die als wohltätiger Zweck an das Klinikum gespendet wurden. Investiert werden soll der dreistellige Betrag in Spielwandelemente für den Wartebereich, eine Tonie-Box für den EEG-Raum, mit der schon die Allerkleinsten Musik abspielen können, sowie in Kinderpflaster und bunte Stauschläuche zur Blutentnahme.