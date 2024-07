Musikalisches und kulinarisches Aufgebot in Jüchen Tickets fürs Open-Air-Festival im Schloss Dyck gewinnen

Info Das Motto des Gewinnspiels: Mitmachen und gewinnen! Wer für sich und eine weitere Person eine Chance auf die Freitickets haben will, ruft unter der Telefonnummer 01378-788391 – jeder Anruf kostet 50 Cent – aus allen deutschen Netzen an. Oder: auch eine Teilnahme per SMS an die 99699 ohne Vorwahl für ebenfalls 50 Cent pro Nachricht ist möglich. Dazu muss erst das Kennwort „rp91“ und nachfolgend durch ein Leerzeichen getrennt der vollständige Name mit Adresse verschickt werden. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist erst mit 18 Jahren möglich. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Die Gewinner werden ausgelost und kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Teilnahmeschluss ist der 24. Juli um Mitternacht.