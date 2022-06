Planungssausschuss stimmt für Regionalplanänderung : Weiterer Schritt hin zum Gewerbegebiet Sasserath?

Jüchen/Mönchengladbach Das Gewerbegebiet Sasserath rückt ein Stück näher — zum Leidwesen des Protests Schaaner und Sasserather Bürger, die Politiker des Planungsausschusses von der Zustimmung der Regionalplanänderung abhalten wollten. Ohne Erfolg, der Beschluss geht jetzt in den Regionalrat.

Der Beschluss geht jetzt in die Sitzung des Regionalrats am 23. Juni ein, dem dieser noch zustimmen muss. Anschließend ist es den Kommunen, also in diesem Fall Jüchen und Mönchengladbach, gestattet, die Planänderung in die eigene Bauleitplanung zu integrieren.