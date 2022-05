Politik in Jüchen : Grüne betrachten Gewerbegebiet Sasserath skeptisch

Politik in Jüchen

Das geplante Gewerbegebiet bei Sasserath sorgt in Jüchen für politischen Streit. Foto: Carsten Pfarr

Jüchen Nachdem die FWG das Gewerbegebiet Sasserath abgelehnt hat, positionieren sich nun die Jüchener Grünen zu dem Projekt „sehr skeptisch“.

„Wir haben erhebliche Zweifel, inwieweit die Ortswahl der Ausweisung richtig ist. Alleine der Aspekt, dass die Grundstückseigentümer mehr oder weniger geschlossen erklärt haben, dass sie nicht verkaufswillig sind, dürfte am Ende ein Ausschlusskriterium für das Gebiet sein“, erklärt Fraktionschef Thomas Dederichs. „Das Schlimmste, was der Stadt passieren könnte, wäre die Ausweisung eines Gewerbegebietes im Regionalplan“, das nie realisiert werde. Eine Ausweisung weiterer Flächen an anderer Stelle „würde es von Seiten der Bezirksregierung definitiv nicht geben“, sagt er.