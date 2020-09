Gesundheit in Jüchen : Stadtlauf startet mit einem Hygienekonzept

So sah es in Hochneukirch aus, am Sonntag folgt Jüchen. Foto: Dream Big

Jüchen Wegen der Corona-Pandemie sind auch in der Region Laufveranstaltungen in Reihe abgesagt worden. In Jüchen tut sich aber etwas. Kürzlich wurde in Hochneukirch schon der Sommerlauf ausgerichtet, am Sonntag steht der Stadtlauf auf dem Programm.

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass Volksläufe in Reihe abgesagt worden sind. Im Rhein-Kreis Neuss zum Beispiel auch die Großveranstaltungen Korschenbroicher City-Lauf und Neuser Sommernachtslauf. Jüchen wagt als erste Stadt in der Region den Neustart. Nach der Premiere Mitte August in Hochneukirch folgt am Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr die zweite Auflage des Stadtlaufs Jüchen mit Start und Ziel auf dem zentralen Marktplatz.