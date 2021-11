Heimatgeschichte in Jüchen : Geschichtsverein erhält den Heimatpreis

Dieter P. Ohlmann ist Vorsitzender des Geschichtsvereins Jüchen, der jetzt mit dem Heimatpreis 2021 des Kreisheimatbundes erhielt. 20 Publikationen hat der Jüchener Verein bereits herausgebracht. Foto: Gundhild Tillmanns

Rhein-Kreis Kreisheimatbund-Vorsitzende Beate Pricking überreichte die Auszeichnung im Kreiskulturzentrum in Zons an Dieter P. Ohlmann, Vorsitzender des Geschichtsvereins, und weitere Vertreter. Wie sich der Verein engagiert.

Der Kreisheimatbund Neuss ehrte in seiner Hauptversammlung in der Nordhalle des Kreiskulturzentrums Zons den Geschichtsverein Jüchen. Den Heimatpreis 2021 überreichte Beate Pricking, die Präsidentin des Kreisheimatbundes, an den Vorsitzenden des Geschichtsvereins, Dieter P. Ohlmann, sowie an die Mitglieder des Vorstands Jürgen Kiltz, Willi Cremer und Franz-Peter Kremer.

Die Laudatio hielt Harald Zillikens. „Heimat ist für uns der Ort, an dem wir gerne leben, also nicht nur ein geografischer Begriff“, erklärte der Jüchener Bürgermeister Er betonte die Notwendigkeit eines vitalen Geschichtserlebens gerade in einer Stadt, in der wegen des Tagebaus ganze Ortschaften verschwunden sind. „4000 Menschen wurden umgesiedelt, nahezu jeder sechste Bürger der Stadt.“

Zillikens skizzierte zudem die Entwicklung des Geschichtsvereins, der aus dem ehemaligen Geschichtsarbeitskreis hervorgegangen ist. Auch dieses Gremium veranstaltete von 1993 bis 2002 bemerkenswerte Ausstellungen, die auf eigenen Forschungen beruhten. Mit der Stadterhebung von Jüchen 2019 etablierte sich der nun eingetragene Verein.

Die derzeit 30 Mitglieder pflegen die Zusammenarbeit mit den städtischen Schulen sowie mit dem Kreisarchiv, und sie haben bereits 20 Publikationen zu lokalhistorischen Themen herausgebracht. „In einer Stadt, deren Geschichte beinahe 800 Jahre währt, ist das ehrenamtliche Engagement von Mitbürgern wie Ihnen außerordentlich wertvoll“, sagte der Bürgermeister zu den mit dem Heimatpreis Ausgezeichneten.