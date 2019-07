Pferdefestival auf Schloss Wickrath : Gesamtsieger beim Pferdefestival stammt aus Jüchen

Jüchen Beim sechsten Pferdefestival auf Schloss Wickrath überzeugte die dreijährige Stute „Flora“ von Heinz-Walter Pferdmenges aus Jüchen in allen Einzelnoten mit sehr guter Bewertung und konnte sich den Titel der Gesamtsiegerstute sichern.

Pferdmenges erhielt aus den Händen von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke den begehrten Wanderpreis. Und die Zuchtgemeinschaft Helmut und Wolfgang Eßer aus Jüchen erhielt für die hervorragende Qualität eine der Goldmedaillen. Beim Pferdefestival trafen sich Züchter aus dem Rheinland und dem benachbarten Ausland mit ihren Tieren, um sich der Jury des Rheinischen Pferdestammbuchs und des Hannoveraner-Verbands zu stellen. Vor großem Publikum wurden die Stuten und Fohlen durch die Jungzüchter des Kreispferdezuchtvereins Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Erft-Kreis sowie der Städte Mönchengladbach und Köln perfekt in Szene gesetzt. Der Rhein-Kreis Neuss trat als Ausrichter und Organisator der Veranstaltung auf. So wurden zunächst zehn Reitpferdestuten und 14 Kleinpferdestuten bewertet und in die Stutbücher der Zuchtverbände aufgenommen.