Pandemie in Jüchen : Gesamtschule nun ohne Corona

An der Gesamtschule in Hochneukirch war es vor den Ferien zu einem Corona-Aasbruch gekommen, 32 Kinder waren infiziert. Nun sind alle wieder genesen. Foto: Judith Michaelis (Jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Hochneukirch Vor den Herbstferien war es am Hochneukircher Standort der Gesamtschule Jüchen zu einem Corona-Ausbruch gekommen, 32 Fünft- bis Siebenklässler waren mit Corona in Quarantäne geschickt worden. Inzwischen sind laut dem Rhein-Kreis alle genesen.

(cso-) Die Quarantäne war in den Ferien ausgelaufen, das Ergebnis der abschließenden Tests war nach Auskunft des Kreises negativ. „Alle betroffenen Kinder sind wieder genesen“, erklärt Kreissprecher Benjamin Josephs. Schwere Krankheitsverläufe gab es nach Auskunft des Kreises nicht. Am ersten Schultag am Montag stand für die Schüler in Hochneukirch wieder ein Corona-Schnelltest an. „Alle Ergebnisse sind negativ“, so Josephs.