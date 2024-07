An der Gesamtschule Jüchen Große Verabschiedung mit „Wetten, dass...?“-Einlage

Viel mehr Wertschätzung geht eigentlich nicht: Susanne Schumacher geht als Leiterin der Jüchener Gesamtschule Ende des Monats in Rente. Der Abschied in der Aula der Schule konnte sich sehen lassen. Die gut dreistündige Veranstaltung war angelehnt an Thomas Gottschalks „Wetten, dass…?“. Die spektakulärste Wette war eine Außenwette: Schaffen es elf Schülerinnen und Schüler, mit Muskelkraft einen 4,5 Tonnen schweren Traktor zu bewegen? Sie schafften es, das sah man beim Blick aus dem Fenster oder auf einer großen Leinwand in der Aula. Mit eingebunden in die Show wurden Eltern, Schüler und Lehrer. Georg Broens, der Vorgänger von Susanne Schumacher, erfreute mit einer Gesangeinlage für eine verlorene Wette.