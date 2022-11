Diamanthochzeit in Jüchen-Hochneukirch Liebe auf den ersten Blick beim Schützenfest 1957

Auf dem Standesamt in Holzweiler gaben sich die beiden im November 1962 auf dem Standesamt und einen Tag später in St. Martinus in Borschemich das Ja-Wort. 1968 zogen Gerda und Helmut Dapper ins eigene Haus nach Hochneukirch. Der Ehemann wechselte zwei Jahre später beruflich zur Firma Vogel nach Rheydt und in den 1990er Jahren zum Landschaftsverband, während seine Frau, gelernte Näherin, später als Schwesternhelferin im Altenheim Jüchen arbeitete.