Heiligabend in der katholischen Jakobus-Gemeinde in Jüchen Jakobus-Gemeinde lädt zum Weihnachtslieder-Singen

Jüchen · Einen neuen Weg zur Gestaltung des Heiligen Abends geht die katholische Gemeinde St. Jakobus. „Loss mer Weihnachtsleeder singe!“, heißt es in diesem Jahr am 24. Dezember ab 21.30 Uhr in der Jakobuskirche in Jüchen, eine halbe Stunde vor der Christmette. Dazu gibt es ein kleines Präsent.

22.12.2022, 04:50 Uhr

„Früher war es üblich, den Gläubigen, die teils früh in die Kirche kamen, durch eine Art Vorprogramm mit Texten und Musik die Wartezeit bis zum Beginn der Christmette um 22 Uhr zu verkürzen“, berichtet Pfarrer Ulrich Clancett. Das war laut Gemeinde teils schwere, sehr besinnliche Kost gewesen – nicht immer nach dem Geschmack der Menschen. „Dazu kommt dieses Jahr wieder, dass der vereinigte Kirchenchor eine komplette Messe von Theodore Dubois singt; Literatur, die viele Teile des Gottesdienstes ‚besetzt‘“, ergänzt Kirchenmusiker Wilhelm Junker, verantwortlich für die musikalische Gestaltung der katholischen Gottesdienste in der Stadt Jüchen. Wilhelm Junker ist Kirchenmusiker der katholischen Gemeinden. Foto: gt Foto: Gundhild Tillmanns Junker hatte in der Vergangenheit wiederholt die leise, aber vernehmbare Klage einiger Gläubigen gehört: „Schade, dass wir nur wenige Weihnachtslieder singen.“ Das haben Clancettt und Junker zum Anlass genommen, ein neues Konzept auszuprobieren. „Wir haben ein ansprechendes Liedheft mit zahlreichen Weihnachtsliedern zusammengestellt, das wir den Jüchenern sozusagen als kleines Weihnachtspräsent schenken“, erläutert Ulrich Clancett. Dieses Heft ist auch Grundlage von „Loss mer Weihnachtsleeder singe!“, das zum Mitsingen einlädt. „Sogar ein kölsches Weihnachtslied hat es in diese Hitliste geschafft“, sagt Clancett. „Dabei kommt es darauf an, auch bekannte Weihnachtslieder zu singen, die nicht unbedingt ihren Platz im Gottesdienst haben würden“, ergänzt Junker. „Wir möchten den Menschen mit diesem für uns neuen Format ein Stück positives Weihnachtsgefühl vermitteln, und auch ein bisschen wohliges Heimatgefühl.“ Das dürfe und müsse auch im Weihnachtsgottesdienst seinen Platz haben, meinen die beiden. Und vielleicht nehme der eine oder die andere das Heft mit nach Hause und singe noch einmal einige Lieder unter dem Tannenbaum.

(NGZ)