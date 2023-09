Neue Musikreihe in Jüchen Gelungene Premiere für „Jüchen jazzt“ im Atrium des Gymnasiums

Begleitet vom Trio Indigo, das Schlagzeuger André Spajic gegründet hat, waren mit Pianist Martin Scholz und der Bassistin Caris Hermes Jazzmusiker der Extraklasse am Werk. Die meiste Aufmerksamkeit beanspruchte aber Sabine Kühlich, die neben klassischen Titeln wie „Moon Dance“, „In your own sweet way“, „Alles richtig gemacht“ einen augenzwinkernden eigenen Titel vortrug. Sie möchte bei ihren Konzerten die Zuhörer unbedingt zum Mitmachen bewegen, und das gelang ihr auch bei manchem Refrain ganz famos.