Gedenkfeier zum Volkstrauertag Schrecken der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen

Umdisponieren musste der Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen 1880 am Samstagnachmittag. Aufgrund der starken Regenfälle fand die Gedenkfeier zum Volkstrauertag nicht wie geplant am Ehrenmal auf dem Friedhof statt, sondern in der Trauerhalle. Im Mittelpunkt stand die Rede des Bundestagsabgeordneten Ansgar Heveling (CDU). Aber auch Schüler der Jüchener Gesamtschule waren wieder in das Programm mit eingebunden. So still der Marsch vom Marktplatz zum Friedhof auch war: In der Halle spielten die Köhmmusikanten auf.