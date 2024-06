Kamelbauer Marvin Schumacher aus Garzweiler Kamelliebende Traumfrau im TV gesucht

Info

Angepasst Kamele sind richtige Überlebenskünstler: Sie können 200 Liter Wasser – egal ob süß oder salzig – in 15 Minuten trinken, auf Kommando Fieber bekommen, um Schwitzen zu vermeiden, und haben eine eingebaute Klimaanlage in der Nase, die den Wasserdampf der ausgeatmeten Luft zur Kühlung von Blut, Augen und Gehirn verwendet.

Tierschutz Am 22. Juni ist internationaler Weltkameltag, an dem die Tierschutzorganisation „Animals Angels“ über Tierquälerei weltweit berichten will. Per E-Mail an kamelwelt-nrw@web.de können Anfragen zu Hofführungen oder zu Wanderungen gerichtet werden.