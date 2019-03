Heimatverlust und Umsiedlung: Erinnerungsstätte an Garzweiler geplant

Garzweiler Die Interessengemeinschaft, Bürgermeister und Tagebaudirektor laden zur Planung einer großen Gedenkstätte an Alt-Garzweiler ein. Der Grundriss des alten Dorfes soll unter anderem mit der Kirche aufgegriffen werden.

Der Verlust der Heimat und die Umsiedlung haben eine ganze Generation der etwa 1400 Bürger aus Alt-Garzweiler geprägt: Deshalb soll eine große Gedenkstätte zumindest die Erinnerung wach halten an den Ort, der unwiderruflich den Kohlebaggern zum Opfer gefallen ist. Dieter Königs von der Interessengemeinschaft Garzweiler hat die Umsiedlung miterlebt: „Für die meisten war die Umsiedlung weniger ein finanzielles Problem, aber die emotionalen Folgen waren gravierend.“ Formen nimmt nun die Gestaltung einer 2500 Quadratmeter großen Erinnerungsstätte an Alt-Garzweiler an, weil in diesem Jahr das Umlegungsverfahren ansteht. Deshalb lädt die Interessengemeinschaft jetzt zu einer Bürgerversammlung ein.

So ist ein Begegnungspavillon als zentrale Anlaufstelle der Erinnerungsstätte geplant, in dem auch Informationstafeln über Garzweiler und die Umsiedlung und an den alten Ort angebracht werden sollen. Entlang der Wege sollen Tafeln an die ehemaligen Standorte des Klosters, der Schule, an den Sportplatz, die Feuerwehr, den Kindergarten, die Synagoge und die Kirche erinnern. Wahrscheinlich sollen laut Königs zusätzliche Symbole wie ein Fußfall an die Kirche oder eine alte Feuerspritze an das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Garzweiler erinnern. Außerdem sollen sich noch möglicherweise Alt-Garzweiler melden, die als Paten für zusätzliche Tafeln agieren sollen, auf denen die Standorte ihrer ehemaligen Gehöfte verzeichnet werden sollen.