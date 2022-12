Internationale Gartenschau 2037 im Revier geplant Zukunftsprojekte für Zeit nach der Kohle

Das Jahr 2037 hat Volker Mielchen schon jetzt fest in Blick. Dann will der Zweckverband Landfolge Garzweiler in der Region die Internationale Gartenausstellung (IGA) ausrichten, wie der Geschäftsführer des Verbands in der Sitzung des Ausschusses für Tagebaufolgelandschaften im Haus Katz berichtete. Bei der IGA soll unter anderem die Neugestaltung der Landschaft im Zuge des Strukturwandels im Revier thematisiert werden.