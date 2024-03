„Gartenfokus“ 2024 auf Schloss Dyck Ausstellung zeigt paradiesische Gärten

Schloss Dyck und sein Park sind in der Ausstellung mit vielen Fotos vertreten. Die Museumsinsel Hombroich wirkt vergleichsweise unspektakulär. In der Ausstellung wird deutlich, dass auch Industrielle einen Sinn für tolle Gärten hatten. Die Wuppertaler Industriellenfamilie Vorwerk ist ein Musterbeispiel dafür. Dieser Adolf-Vorwerk-Park kann mit einem Pfund wuchern, dass es am Niederhein so nicht gibt: Die Hanglage am Rande eines geschichtsträchtigen Villenviertels ermöglicht einen Blick auf das idyllische Murmelbachtal.