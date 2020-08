Friedhöfe in Jüchen : FWG will Liegezeit für Urnen auf zwölf Jahre verkürzen

Jüchen Laut Wählergemeinschaft wünschen viele Bürger kürzere Ruhezeiten. Nötig ist laut Fraktionsvorsitzendem Gerolf Hommel nur ein Grabkammersystem auf einem der sechs Jüchener Friedhöfe. Das würde Kosten sparen.

Eigentlich ist es ein altbekanntes Thema, aber zumindest für die FWG gibt es noch keine befriedigende Lösung. Deshalb hakt Fraktionsvorsitzender Gerolf Hommel jetzt bei der Stadt nochmals nach und erneuert die Forderung einer kürzeren Liegezeit für Urnen auf den Jüchener Friedhöfen. Hommel hält der Verwaltung vor, der Bundesdurchschnitt bei Urnenbestattungen liege derzeit bei mehr als 70 Prozent, Tendenz steigend. Allerdings werde die Liegezeit von 25 Jahren für Urnen auf den Jüchener Friedhöfen auch von Experten als „viel zu lang“ betrachtet. Hommel sagt: „Der FWG ist bekannt, dass es viele Bürger gibt, die dies ebenfalls so sehen.“ Zudem werde eine kürzere Liegezeit in vielen anderen Städten praktiziert.

Die FWG schlägt erneut vor, durch die Errichtung zunächst einer Grabkammer auf einem einzigen Friedhof in Jüchen die Voraussetzung zur Änderung der Satzung und Verkürzung der Liegezeit zu schaffen. Hommel denkt an etwa zwölf Jahre. Er erinnert: „Seitens der FWG gab es für die Ratssitzung am 1. Oktober 2018 zunächst eine Anfrage zur Verkürzung der Liegezeit. Dazu teilte die Verwaltung mit, dass Bodengutachten erforderlich seien“ und bei einer Errichtung von Grabkammern auf allen sechs Friedhöfen Kosten von mehr als 300.000 Euro entstehen würden. In der Friedhofskommission habe die FWG betont, dass ein Grabkammersystem auf einem Friedhof ausreichen würde. So seien auch keine Gutachten für alle Friedhöfen nötig.