Falls das Telefonnetz ausfällt Stadt Jüchen richtet an sieben Stellen Notfall-Infopunkte ein

Laut Stadtverwaltung sollen im Stadtgebiet insgesamt sieben solcher Notfall-Infopunkte mit Schildern gekennzeichnet werden. Dabei handelt es sich um rote Tafeln, auf denen ein Leuchtturm zu sehen ist, vor dem sich eine Gruppe Menschen versammelt. Zusätzlich ist die Tafel mit dem Hinweis „Informations- und Notrufstelle. Nur besetzt bei Ausnahmelagen“ versehen. Die Infopunkte befinden sich an den Feuerwehr-Gerätehäusern in Jüchen, Hochneukirch, Waat, Kelzenberg und Gierath, darüber hinaus auf dem Jüchener Marktplatz (an einer der Bushaltestellen) und an der Karl-Justen-Halle in Bedburdyck.