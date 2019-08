Jüchener Malteser : Die Malteser erfüllen letzte Wünsche

Jüchen Schon vier Fahrten mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen haben eigens dafür ausgebildete Jüchener Malteser begleitet. Todkranke Patienten sehen noch einmal das Meer, oder bekommen andere Wünsche sogar kostenfrei erfüllt.

Vor zwei Jahren hatten die örtlichen Malteser mit den Vorbereitungen begonnen, ihren eigenen Herzenswunsch-Krankenwagen auf Tour zu schicken, so wie es auch andere Ortsverbände der Malteser teilweise schon vorgemacht hatten. Und mittlerweile gibt es laut Sascha Klein auch eine verstärkte Nachfrage: „Wir haben unser Angebot unter anderem auf dem Familienfest des Bürgerschützenvereins in Jüchen bekannt gemacht“, berichtet er. Und die Nachfrage sei mittlerweile groß, weshalb die Jüchener Malteser nun auch weitere Begleiter in die Ausbildung entsandt hätten. Zwei Patienten aus Jüchen und zwei weitere aus Erkrath und Bedburg haben mittlerweile Fahrten mit dem Jüchener Herzenswunsch-Krankenwagen erlebt.

Auch Sascha Klein gehört zu den ausgebildeten Begleitern für den Herzenswunsch-Krankenwagen. Er sagt: „Bei so etwas kommt man sich sehr nahe, und eigentlich ist fast nicht zu beschreiben, was in solchen Momenten emotional in einem vorgeht.“ Der Stadtbeauftragte hatte gemeinsam mit den Kollegen Daniel Bönnen und Kevin Hohenberg innerhalb weniger Wochen bereits zum vierten Mal einem schwerkranken Menschen aus der Umgebung einen Herzenswunsch erfüllt. Mit einem komplett ausgestatteten Krankenwagen und mit rettungsdienstlich qualifizierten Maltesern ging es jetzt nach Westkapelle in den Niederlanden. Ein Patient aus einem Hospiz hatte sich sehnlichst gewünscht, noch einmal nach Domburg zu kommen. Der Mann ist schwer an einem Hirntumor erkrankt. Die Ehefrau des Patienten war auch dabei, und Klein schildert sehr emotional: „Wir haben uns alle immer wieder in die Arme genommen, einander gedrückt oder einfach nur dem anderen die Hand gehalten. Weil man weiß, dass der Patient bald sterben wird, gibt es zahlreiche unsagbar traurige Augenblicke. Aber der Gedanke daran, dass man dem Menschen noch einmal ermöglicht, seinen größten Wunsch zu realisieren, überwiegt.“