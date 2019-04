Radfreunde Jüchen : Sonntagsradtouren rund um den Tagebau

Jüchen Jetzt in der Saison finden außerdem jeden Freitag die beliebten Feierabendtouren über etwa 25 Kilometer Strecke in die nähere Umgebung statt.

Den Frühling nutzen die Radfreunde Jüchen jetzt für besonders schöne und interessante Ausflüge, zu denen sie auch Nichtmitglieder einladen. So geht es am Mittwoch, 1. Mai, entlang des Tagebaus durch die niederrheinische Landschaft. Es werden viele kleinere Ortschaften im Kreis Heinsberg durchfahren, bis das Kreuzherrenkloster, westlich von Erkelenz, erreicht wird. Die Mittagspause verbringen die Radler dort im Klostercafe. Die Rückfahrt führt über Erkelenz und Wanlo zurück nach Jüchen. Abfahrt ist um 10.30 Uhr vom Jüchener Markt. Die Strecke ist etwa 55 Kilometer lang. Informationen dazu erteilt Hans Krupp unter Telefon 02161 836948.

Am Sonntag, 5. Mai, startet um 10 Uhr vom Haus Katz eine ebenfalls etwa 55 Kilometer lange Radtour. Die Anreise zum Startpunkt in Nettetal Breyell erfolgt mit dem eigenen Pkw. Die Tour führt ab Breyell durch das Naturschutzgebiet Krickenbecker Seen, durch Wachtendonk nach Kempen, einer der wohl schönsten Städte mit einem historischen Kern. Weiter geht’s über Oedt nach Grefrath, bekannt durch sein Eislaufzentrum. Über Lobberich, mit seiner 1000-jährigenr Geschichte, endet die Tour wieder am Ausgangspunkt. Anmeldungen erbittet Familie London unter Telefon 02165 1802.