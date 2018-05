Jüchen : Fronleichnamsprozession durch vier Ortsteile

Jüchen In diesem Jahr wird die gemeinsame Fronleichnamsprozession der Pfarreien Bedburdyck, Gierath, Jüchen und Neuenhoven am 31. Mai durch Bedburdyck ziehen. Das Thema lautet "Heute bei dir" und lehnt sich an den Gesprächs- und Veränderungsprozess im Bistum Aachen an. Start ist mit dem Festgottesdienst um 8.30 Uhr in der Bedburdycker Martinuskirche. Die anschließende Sakramentsprozession wird musikalisch von den Köhm-Musikanten begleitet. Sie zieht über die Kirchgasse, Stessener Pfad, Bachstraße, Rather Straße, Fußfall Stessen, Rather Straße, In der Bausch, Grevenbroicher Straße, Kreuz Schlangen Grevenbroicher Straße, Haupttreppe Kirche, und endet an der Pfarrkirche mit dem Schlusssegen. Danach gibt es einen Festausklang im Martinustreff an der Grevenbroicher Straße.

Ein Zubringerbus wird die Gläubigen zur Prozession bringen: 7.30 Uhr ab Jüchen Marienheim; 7.35 Uhr ab Haltestelle Garzweiler Allee; 7.40 Uhr ab Neuenhoven; 7.45 Uhr ab Schule Aldenhoven; 7.55 Uhr ab Gierath Kirche. Eine Stunde nach Ende der Prozession, etwa um 12 Uhr, fährt dieser Bus wieder ab Martinustreff zurück. Die Anwohner des Prozessionsweges werden gebeten, mit entsprechenden Schmuck der Straßen (Fahnen, Wimpelketten, Hausaltäre, Kerzen und Blumen in Fenstern und Hauseingängen oder Blumenteppiche) zur Prozession beizutragen.

(NGZ)