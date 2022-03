Ukraine: Große Aktion in Jüchen soll Zeichen für Frieden setzen : Friedensmahl an XXL-Tafel auf Markt

Michael Ermer (l.) und Ulrich Clancett bereiten das Friedensmahl vor. Die blau-gelbe Stadtfahne hat die gleichen Farben wie die Flagge der Ukraine. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Ein Zeichen für Frieden in der Ukraine und Aussöhnung soll am Samstag im Jüchener Ortskern gesetzt werden. Kaufmann Michael Ermer hat dafür die Kirchen, Schützen und Stadt ins Boot geholt. Serviert wird Borschtsch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Borschtsch ist ein bei Russen und Ukrainern gleichermaßen beliebter Eintopf – genau das richtige Gericht für das „erste Jüchener Friedensmahl“ am kommenden Samstag, 12. März. Ein Zeichen für Frieden in der Ukraine, für Versöhnung und Austausch soll im Jüchener Ortskern gesetzt werden.

Dafür wird eine aus vielen Tischen bestehende Mega-Tafel errichtet, die vom Kirchplatz von St. Jakobus quer über den gesamten Marktplatz bis zur evangelischen Hofkirche reichen wird. Gemeinsam wird dort gegessen und gesprochen. Auf das Leid, das Menschen in der Ukraine erfahren, soll bei der Aktion aufmerksam gemacht werden. Und auf viele Spenden für die „Aktion Deutschland hilft“ zugunsten der Ukraine hoffen die Organisatoren.

Lesen Sie auch Zeichen der Solidarität : Jüchener Kirchturm in den Farben der Ukraine

Info Daten zum Jüchener Friedensmahl Ort Im Jüchener Ortskern Zeit Beginn ist am 12. März um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus. Viele Beteiligte Bei der Organisation für das Friedensmahl wirken Kaufmann Michael Ermer, beide Kirchengemeinden, der Bürgerschützen- und Heimatverein und die Stadt sowie andere zusammen.

Der Anstoß zu der Aktion kam von Kaufmann Michael Ermer (Rewe Ermer). „Zunächst hatten wir daran gedacht, vor dem Supermarkt Borschtsch auszuteilen, doch dann bekam die Idee eine ganz besondere Dynamik“, erzählt Ermer, der mehrere Partner ins Boot holte: die Jüchener Kirchengemeinden, die Stadt und den Bürgerschützen- und Heimatverein (BSHV) Jüchen. In den vergangenen Tagen wurde am Konzept für eine große Aktion gefeilt. Für das Essen an der Mega-Tafel „kochen wir Borschtsch – und das in sehr großer Menge,“ erläutert Michael Ermer, der an rund 400 bis 500 Liter denkt. Originalrezepte für die Suppe aus Rindfleisch, roter Beete und Sauerkraut, verfeinert mit Creme Fraiche, „haben uns aus Russland stammende Mitarbeiter gegeben“, erzählt Ermer.

An mehreren Stellen an der Tafel wird die Suppe kostenlos ausgeteilt werden. Für Kinder würden vom Bistro „Markt 21“ Pommes Frites mit Chicken Nuggets zubereitet. Auch ein Bier in „Peace Edition“ wird es an der Tafel geben. „Wer bei der Zusammenkunft mit Gitarren-Musik beitragen möchte, ist herzlich willkommen“, sagt Ermer.

Pfarrer Ulrich Clancett, bei der Aktion von Anfang mit im Boot, erinnert an die alte Tradition des Fastenessens. „Mitten in der Fastenzeit bei einem einfachen Mahl zusammen kommen, innehalten, miteinander sprechen und gleichzeitig Gutes tun – was gibt es derzeit Besseres? .Alle Menschen guten Willens sind eingeladen. Gemeinsam zu essen und zu trinken ist ein gutes Zeichen für ein friedliches Miteinander“, sagt Pfarrer Clancett.

Das Friedensmahl beginnt um 18 Uhr mit einem ökumenischen Friedensgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus, die zu diesem Anlass wie schon vor einer Woche in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb erstrahlen wird. Beim Gottesdienst wird die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) gelten. Blau und gelb wird als Fahnenschmuck auch auf dem Jüchener Marktplatz vielfach zu sehen sein. Schließlich sind das nicht nur die Farben der ukrainische Flagge, sondern auch die der Stadt Jüchen. „Die Stadtfarben blau und gelb verbinden uns in einzigartiger Weise mit den Menschen, die in der Ukraine derzeit unsägliches Leid erleben“, erklärt Bürgermeister Harald Zillikens, die Stadt unterstützt die Aktion.

Mit dabei ist auch der Bürgerschützen und Heimatverein. „Was gibt es Besseres, als miteinander in einem geselligen Rahmen ins Gespräch zu kommen und in einer großen Gemeinsamkeit als Stadt-Familie ein starkes Zeichen der Solidarität zu setzen“, sagt BSHV-Präsident Thomas Lindgens. „So verstehe ich auch das Wort ‚Schützen‘: Durch eine solche Aktion schützen wir unsere Stadtfamilie und bieten durch hoffentlich zahlreiche Spenden im übertragenen Sinn auch Schutz für Menschen fernab unserer Heimat“, erklärt Lindgens.

Wie Ulrich Clancett betont, sind zum Friedensmahl im Freien auch Menschen mit russischen und ukrainischen Wurzeln, die in Jüchen leben, eingeladen. „Wir wollen aber auch Lkw-Fahrer aus Russland und der Ukraine, die im Gewerbegebiet übernachten, ansprechen.“ Schrifttexte in russisch und ukrainisch würden vorbereitet. Das erste Jüchener Friedensmahl solle „ein ganz starkes Zeichen werden – über Nationalitäts-, Sprach- und Konfessionsgrenzen hinweg“, erklärt der katholische Pfarrer.