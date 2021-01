Kostenpflichtiger Inhalt: Braunkohletagebau in Jüchen : Schülerinnen streiten für den Klimaschutz

Christina Schliesky (l.) und Anna Kubat wollen sich auch 2021 für den Erhalt der Dörfer im Erkelenzer Osten und gegen den Klimawandel und die Erderwärmung einsetzen. Foto: Kurt Lehmkuhl

Jüchen Christina Schliesky (16) und Anna Kubat (18) stehen in der Fridays-for-Future-Bewegung in den Ortsgruppen in Jüchen in der vordersten Reihe. Sie streiten auch 2021 für den schnellen Kohleausstieg. Die Schule komme dabei nicht zu kurz.