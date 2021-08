Freiwilligendienste im Park von Schloss Dyck : Freiwillige vor!

Foto: Gundhild Tillmanns 9 Bilder So schön ist der Garten von Schloss Dyck

Jüchen Schlossparkleiter Berthold Holzhöfer konnte erstmals nicht alle zehn Stellen der Freiwilligendienste besetzen. Sechs Stellen im Bundesfreiwilligendienst oder im Freiwilligen ökologischen Jahr sind noch zu vergeben.

Erklären kann sich Berthold Holzhöfer, Parkleiter von Schloss Dyck, die Entwicklung in den Freiwilligendiensten nicht. Zum ersten Mal konnten die zehn zur Verfügung stehenden Stellen im Freiwilligen ökologischen Jahr (FöJ) und im Bundesfreiwilligendienst (BFD) nicht alle besetzt werden. Sechs Stellen sind noch offen geblieben, für die sich aber noch Interessenten melden können. „Das hatten wir noch nie, vorher hatten wir immer mehr Anfragen als Plätze. Ob die Leute vielleicht den Corona-Blues haben?“, fragt sich der Ausbilder. Im vergangenen Jahr habe es noch etwa 25 Bewerbungen gegeben.

„Aber wir brauchen die Freiwilligen dringend, um die Pflege des Schlossparks aufrecht zu erhalten“, betont Holzhöfer. Der Klimawandel mache sich auch dort bemerkbar. Zudem seien die Freiwilligendienste im ökologischen Bereich für die Absolventen eine gute Berufsorientierung und -vorbereitung. „Der Garten- und Landschaftsbau hat eine Zukunft“, weiß Holzhöfer und fügt hinzu: „Wenn man gut ist, dann hat man eine Perspektive in diesem Beruf.“ Er lege deshalb Wert auf Motivation, Arbeitseinsatz und vor allem auch auf einen ausgeprägten Teamgeist.

Info Noch Stellen für sechs Freiwillige offen Freiwilligeneinsatz Zwei Stellen FsJ in der Bildungsarbeit; zehn Stellen FöJ oder BFD, alle für die Parkpflege, davon sind sechs Stellen noch offen. Kontakt für Anfragen zur den Freiwilligendiensten an elke.classen@stiftung-schloss-dyck.de

Anders sehe es bei den zwei Stellen für das Freiwillige soziale Jahr (FsJ) im Bildungsbereich von Schloss Dyck aus, berichtet Schlosssprecherin Anja Spanjer. Es habe keine Probleme gegeben, diese auch in der Corona-Zeit zu besetzen. Fast ausschließlich junge Frauen melden sich für diese Tätigkeit.

Für einen Ausbildungsplatz oder eine Freiwilligenstelle im Schlosspark hatten sich einige junge Leute gerade wegen der Corona-Pandemie beworben. Denn dort können sie im Freien arbeiten und Sicherheitabstände einhalten.

Holzhöfer und Spanjer wissen aber, dass es momentan auch in anderen Bereichen überaus schwer ist, geeigneten Nachwuchs zu finden. Doch Holzhöfer berichtet von einem enormen Boom im Garten- und Landschaftsbau: „In der Corona-Zeit haben viele begonnen, ihre Gärten neu zu gestalten. Die Gala-Firmen sind gefragt wie nie zuvor“, berichtet er. So sehe er auch eine gute Perspektive für die fertig ausgebildeten Garten- und Landschaftsbauer von Schloss Dyck: „Wenn wir Plätze frei haben, übernehmen wir sie gerne, wenn nicht, dann haben wir ein gutes Netzwerk von Partnern, an die wir sie vermitteln können.“

So befindet sich der 19-jährige Leon Timmermanns aus Mönchengladbach seit September 2020 in der Ausbildung im Schlosspark und in der Berufssschule zum Garten- und Landschaftsbauer. Er hatte zunächst die Möglichkeit der Probearbeit im Park genutzt: „Es hat mir gut gefalllen, ich habe auch früher schon viel mit meinem Opa im Garten gearbeitet“, berichtet er und lobt den Teamgeist. Schwer gefallen seien ihm am Anfang das frühe Aufstehen und das Erlernen der vielen Pflanzennamen. „Das geht allen so“, weiß Holzhöfer. Die Vielzahl der lateinischen Pflanzennamen müsse man schlichtweg pauken.

Mit dem Großvater hat auch der 17-jährige Tarik Zalat aus Jüchen als Kind viel gewerkelt: Sein handwerkliches Geschick habe er „vom Opa“: „Wir haben alles gemacht, im Garten, wir haben gepflastert und sogar in der Elektronik gearbeitet“, sagt Tarik, der gerade mal vor zwei Wochen seine Ausbildung im Schlosspark begonnen hat. Um 5.40 Uhr steht er auf, um pünktlich zum Arbeitsbeginn um 7 Uhr da zu sein. „Nach zwei Tagen hatte ich mich daran gewöhnt“, erzählt er.

Körperliche Anforderungen und das Aushalten jedweder Wetterbedingungen von der Kälte über den Regen bis zu enormer Hitze machen allerdings ebenso wie das frühe Aufstehen den Arbeitsalltag der Auszubildenden und der Freiwilligen aus.

Die 19-jährige Abiturientin Yeonee-Louise Woo aus Mönchengladbach absolviert zur Zeit ein FöJ im Schlosspark, um sich eine Orientierungszeit vor einem möglichen Studium zu gönnen. „Die körperliche Arbeit ist schon eine große Umstellung. In der Schulzeit hat man ja fast nur gesessen“, gibt sie zu. Yeonee ist zwar auch erst seit zwei Wochen dabei, sie habe sich aber schon recht gut eingelebt; „Der Teamgeist ist hier sehr gut“, sagt sie. Und obwohl sie erst kurz dabei sei, habe sie schon den Eindruck, dass dieser Einblick in die Arbeitswelt wichtig für ihren künftigen Werdegang sei.